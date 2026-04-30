Израел атакува флотилия за Газа близо до о-в Крит и задържа 175 активисти







Пропалестински активисти твърдят, че най-малко 22 лодки от флотилия, превозваща помощи за Газа, са били прехванати от израелските сили в международни води близо до гръцкия остров Крит.

Организаторите на Глобалната флотилия Сумуд (GSF) осъдиха действието като „пиратство“, заявявайки, че лицата на борда са били незаконно отвлечени на повече от 965 км (600 мили) от Газа, която е под израелска военноморска блокада.

Израелското външно министерство заяви, че около 175 активисти от повече от 20 лодки са били задържани и са били транспортирани до Израел. То отхвърли флотилията като „PR трик“.

Данните за проследяване на GSF показват, че повечето от останалите 36 лодки във флотилията са били близо до южното крайбрежие на Крит.

Флотилията отплава преди две седмици, като общо 58 кораба се присъединиха от Испания, Франция и Италия, с цел да пробие блокадата на Газа от Израел.

В четвъртък GSF заяви, че израелските военноморски сили са „прехванали, качвали се на борда и систематично са деактивирали и унищожавали различни лодки“ във флотилията по време на „насилствен рейд в международни води“ западно от Крит през нощта.

„Над 180 цивилни от цял ​​свят са били директно атакувани“, добавиха те.

„След като задържаха участници, разбиха двигател и заглушиха комуникациите, израелските сили се оттеглиха, отвличайки участници или умишлено оставяйки цивилни блокирани на безсилни, повредени кораби директно на пътя на масивна приближаваща буря.“

Израел настоява, че действията му са в съответствие с международното право.

Израелското външно министерство заяви, че „поради големия брой кораби, участващи във флотилията, риска от ескалация и необходимостта да се предотврати нарушаването на законната блокада, са били необходими ранни действия“.

„Операцията е проведена в международни води мирно и без жертви. Първоначална проверка на корабите разкри материали, които изглеждат като наркотици и контрацептиви“, добави то.

Министерството също така обвини организаторите на флотилията, че са се „сътрудничили“ с палестинската въоръжена групировка Хамас „с цел саботиране на прехода на мирния план на президента Тръмп за Газа към втората му фаза и са имали за цел да отклонят вниманието от отказа на Хамас да се разоръжи“.

Италианският премиер Джорджа Мелони осъди залавянето и поиска Израел незабавно да освободи „всички незаконно задържани италианци“. Италианските медии съобщиха, че 24 италианци са били задържани.

Мелони също така призова за „пълно спазване на международното право и гаранции за физическата безопасност на хората на борда“.

Говорителят на Европейския съюз по външните работи Ануар Ел Ануни заяви пред репортери: „Повтаряме призива си към израелските власти да спазват международното право, включително международното хуманитарно право и международното морско право.“

Гръцкото правителство не е коментирало публично инцидента, но политикът Янис Варуфакис го обвини в съучастие, твърдейки, че не е успяло да защити морското право в гръцкия район за търсене и спасяване.

Тарик Рауф, палестино-американски писател и активист, каза пред BBC News Arabic, че е бил на един от помощните кораби на флотилията в гръцки води.

„Настроението на борда е високо, решени сме да продължим да правим каквото можем, за да подкрепим прекратяването на незаконната обсада на Газа от Израел“, каза той.

„Чувствам се шокиран и обезпокоен от безнаказаността на действията на Израел и как те успяха да нарушат международното право многократно, но най-вече толкова далеч от Газа.“

Израел спря предишната флотилия, създадена от GSF, да достигне Газа миналия октомври, арестувайки и след това депортирайки над 470 души на борда, включително шведската климатична активистка Грета Тунберг.

Според GSF, целите на последната флотилия са да „оспори незаконната блокада на Израел, да ускори отварянето на постоянен хуманитарен коридор и да засили координирания международен натиск върху правителствата и корпорациите, съучастници в нейното прилагане“.

Cogat, израелският орган за отбрана, който контролира сухопътните контролно-пропускателни пунктове на Газа, заяви, че Израел улеснява влизането на помощи в Газа и че „няма ограничение за количеството помощ, която може да влезе“.

По-рано тази седмица висш служител на ООН предупреди, че ситуацията в Газа непрекъснато се влошава, като 2,1-милионното население на територията „е изправено пред продължаващи и смъртоносни израелски удари и тежки хуманитарни условия“.