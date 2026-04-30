Украйна удари рафинерията на Лукойл край Перм





Украински дронове удариха рафинерията „Лукойл-Пермнафтооргсинтез“, разположена на над 1500 км от Украйна“,информира Украинформ.

Това е една от най-големите нефтопреработвателни фабрики в Русия с капацитет от около 13 милиона тона годишно, която осигурява гориво както за гражданския сектор, така и за нуждите на руската армия.

Според предварителна информация, в рафинерията е бил ударен агрегат AVT-4 — ключов агрегат за първична преработка на петрол. В резултат на удара са се запалили вакуумните и атмосферните ректификационни колони. Повредите им всъщност извеждат агрегата от строя.

СБУ отново е ударила и линейната производствено-диспечерска станция в Перм, която доставя петрол на рафинерията „Лукойл-Пермнафтооргсинтез“.

На 29 април тази станция също е била атакувана от дронове на СБУ. Днес там се появиха нови огнища на