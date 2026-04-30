Петролът стигна най-високия си връх от 4 години: 126 долара за барел







Цените на петрола скочиха до 126д долара за барел в Азия, след като стана ясно, че САЩ подготвят нови удари срещу Иран, предаде БиБиСи.

Централното командване на САЩ е подготвило план за вълна от "кратки и мощни" удари срещу Иран, която цели да прекъсне беизходицата с преговорите с Иран. Според Axios, позовавайки се на анонимни източници, новите американски удари срещу Иран ще са насочени срещу инфраструктурни цели. Друг план се фокусира върху превземането на част от Ормузкия проток, за да може той да бъде отворен отново за търговско корабоплаване

Поради тази причина цената на суровия петрол Brent се повиши с почти 7% до над 126 долара за барел, най-високото ниво от пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г.

Търгуваният в САЩ суров петрол West Texas Intermediate също поскъпна с 2,3% до около 109 долара за барел.

Настоящият фючърсен контракт за Brent с доставка през юни изтича днес. По-активният юлски контракт се повиши с около 2% до около 113 долара по време на сутрешната търговия в Азия. Фючърсните контракти са споразумения за покупка или продажба на актив на определена дата.

Цените на енергийните продукти се повишиха тази седмица заради застоя на мирните преговори между Иран и САЩ.