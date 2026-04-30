Румен Радев: Работим активно по структура и състав на кабинет





Работим активно по структура и състав на кабинет, защото това е отговорност, която носим към българските граждани, които ни гласуваха доверие да излъчим самостоятелно правителство. Никога не съм бягал от отговорност дали да бъда министър-председател.

„Прогресивна България“ е готова да се яви веднага на консултации за съставяне на правителство, когато президентът Йотова ги обяви. Надявам се, правителството да бъде готово и по-рано от 15 май, защото работата е страшно много. Трябва да спасим Плана за възстановяване и устойчивост, а финансите на държавата са в катастрофално състояние. Затова най-големият ангажимент на следващото правителство е да ги стабилизира, което няма да бъде лесно.

Разграждането на олигархичния модел на управление ще бъде постоянно усилие, тъй като този модел се е просмукал във всички органи на държавата, на всички нива, както и в правосъдната система. Това е постоянен процес и имаме ясни мерки за недопускане на повторно завладяване на държавата от този отречен от обществото модел.

Въпросът за свалянето на охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов не е неглижиран, но той няма как да се решава пред камерите и в телевизионните студиа. Необходимо е стриктно спазване на закона и ясно отчитане на фактите.

Слуховете, които се пуснаха за сливане на министерствата на културата и туризма, са абсолютни манипулации и в тях няма нищо вярно.

Не очаквам опозицията да предостави 100 дни толеранс на следващото редовно правителство. Българските граждани също са нетърпеливи да видят реални промени максимално бързо.