Народните представители от 52-рото Народно събрание тържествено положиха клетва







Народните представители от 52-рото Народно събрание тържествено се заклеха в името на Република България да спазват Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководят от интересите на народа.

Според Конституцията с полагането на клетвата на новоизбраните народни представители се прекратяват пълномощията на предишното Народно събрание.

Най-възрастният народен представител Румен Миланов („Прогресивна България“) откри първото заседание на 52-рото Народно събрание.

Румен Миланов заяви, че този парламент започва работа след труден период. Хората са уморени от празни обещания, посланието им е ясно - искат дела, ред, стабилност и ясни решения, които да се усещат в живота им, допълни той. По думите му отговорността днес е лична и всеки народен представител я носи със своите действия. Именно с личен пример трябва да върнем смисъла на понятия като чест, достойнство, почтеност и родолюбие, подчерта Румен Миланов.

Най-възрастният народен представител в 52-рото Народно събрание смята, че е време да бъде възстановено доверието на гражданите в Народното събрание. От нас зависи да го спечелим отново с последователна работа и уважение към хората, допълни той.

Законът трябва да стои над всички, само така справедливостта няма да бъде празна дума, а реалност, която хората усещат, отбеляза Румен Миланов. В словото си той посочи, че над 3 360 000 българи са гласували и очакват резултат. Значителна част от тази надежда беше дадена на новата политическа сила, която поема управлението на страната, това доверие е голямо изпитание и още по-голяма отговорност, каза народният представител. Българските граждани разчитат на нашата съвест, на нашата воля и на нашите решения, допълни той.

Според Румен Миланов живеем в несигурно време, време на напрежение и разделения и нашият избор трябва да бъде ясен – да пазим мира и да действаме разумно. Бъдещето принадлежи на младите, наш дълг е да им оставим държава с ред, с правила и с перспектива, допълни той. „Пред нас стоят две ясни задачи – да върнем силата на закона и да съхраним мира. Нямаме право на грешки. Без значение от партийните различия ние трябва да работим заедно за бъдещето на децата ни, с уважение към труда на нашите родители и в името на българския народ“, подчерта народният представител. По думите му националният дух трябва да се издигне над дребните ежби, ефектните пози и обиди.

След като народните представители от 52-рото Народно събрание тържествено положиха клетва в пленарна зала прозвучаха химнът на Република България и химнът на Европейския съюз.

На първото заседание на 52-рото Народно събрание президентът на Република България Илияна Йотова направи обръщение към народа и народните представители. Големите цели пред България са пресичане на злоупотреби и корупция, бързо и ефективно правораздаване, справяне с неравенствата и липсата на справедливост, заяви тя.

Илияна Йотова поздрави народните представители с избирането им в 52-рото Народно събрание и изрази благодарност за всеки подаден глас за всяка политическа сила, която е участвала в изборите, защото това е глас за България. Демокрацията работи, видяхме го, почувствахме го и го знаем, посочи президентът. Връщането на доверието на българските граждани към институциите няма да бъде лесно и няма да бъде бързо, но това ще бъде задача на всички власти, добави Илияна Йотова.

Голямата цел на всички ни е да се справим с неравенствата и липсата на справедливост, подчерта президентът. Държавата трябва да бъде защитник, а не наблюдател, заяви Илияна Йотова.

Изявления направиха представители на представените в Народното събрание партии и коалиции.

В пленарната зала присъстваха президентът Илияна Йотова, служебният министър-председател Андрей Гюров, българският патриарх Даниил, членове на Конституционния съд, министри от служебния кабинет, бивши председатели на Народното събрание, представители на съдебната власт, омбудсманът Велислава Делчева, ръководители на държавни институции и на официалните вероизповедания в България, представители на дипломатическия корпус.