Михаела Доцова от Прогресивна България беше избрана за председател на 52-рото Народно събрание





Със 188 гласа „за“ и 49 „въздържал се“ парламентът избра народния представител от парламентарната група на „Прогресивна България“ Михаела Доцова за председател на 52-рото Народно събрание.

Кандидатурата на Михаела Доцова беше представена в пленарна зала от народния представител от „Прогресивна България“ Петър Витанов. Той посочи, че Михаела Доцова е доктор по административно право и административен процес, автор е на над 13 научни публикации и участник в множество конференции в сферата на местното самоуправление, изборните процеси и екологичното право. Дисертационният й труд е посветен на контрола за законосъобразност на актовете на общинските съвети.

Михаела Доцова е юрист със солиден опит в държавната администрация и законодателната власт, отбеляза Петър Витанов. От 2017 г. професионалният й път е свързан с Министерството на околната среда и водите, където над седем години заема позицията директор на дирекция „Правна“. В рамките на институцията е изпълнявала длъжностите „главен секретар“ и „началник на кабинета“ на министъра. Работи като юрист в администрацията на Народното събрание и областната администрация на Софийска област.

Като пръв между равни моят призив е да се върнем към правовата държава и да защитаваме изконните интереси на държавността, заяви Михаела Доцова в изказването си непосредствено след избирането й за председател на 52-рото Народното събрание. Тя подчерта, че като председател на парламента ще отстоява върховенството на Конституцията и стриктното спазване на правилата на парламентарната република. Ще отстоявам достойнството на Народното събрание като водеща институция на представителната демокрация и качество и устойчивост на законодателния процес, добави Михаела Доцова.

Народното събрание е храмът на законотворчеството, тук трябва да се раждат градивните дискусии и политическият дебат, подчерта председателят на парламента. Искрено вярвам, че доверието в демокрацията започва именно тук, от тази зала, заяви Михаела Доцова. Тя призова народните представители да бъдат достойни за традицията на българския парламентаризъм, да възстановят авторитета на Народното събрание, да върнат доверието, че работят в името на закона и в името на българското общество.

Нека 52-рото Народно събрание бъде пример за политически плурализъм, диалог и градивност, с вяра в силата на правото и с уважение към Конституцията, както и с чувство за дълг към българското общество, заяви Михаела Доцова.

През април 1879 година във Велико Търново се приема конституция, която предопределя развитието на следосвобожденска България, припомни председателят на Народното събрание. Тази модерна за времето си конституция определя България като правова и независима държава, посочи Михаела Доцова. 147 години по-късно в последния ден на месец април отново сме поставени пред изпитанието да възстановим и укрепим правовата независимост на държавата, заяви тя. Днес предизвикателството пред нас е да върнем добрите практики на българското законотворчество, да направим процеса предвидим, вместо прибързан, да е основан на дебат, вместо на процедурен формализъм, да създаваме законодателство на база на оценка на въздействието, вместо на парче, да се водим от устойчивост на решенията, вместо от конюнктурата, подчерта председателят на Народното събрание.

Днес, повече от всякога, България има нужда не само от устойчиво управление, но и от оздравяване на държавността, а държавността започва с уважението към институциите, заяви Михаела Доцова. Нека си припомним, че народните представители не сме тук, за да служим на краткия хоризонт на деня, а на дългия хоризонт на Републиката, призова тя.

За заместник-председатели на Народното събрание бяха избрани Иван Ангелов („Прогресивна България“), Рая Назарян (ГЕРБ-СДС), Айтен Сабри (ДПС), Атанас Атанасов („Демократична България“), Стою Стоев („Продължаваме промяната“) и Цончо Ганев („Възраждане“).