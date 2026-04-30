Съдът на ЕС наложи на България глоба от 1,9 млн. евро







Съдът на Европейския съюз наложи на България санкция в размер на 1 900 000 евро за забавено транспониране на евродирективата за въвеждане електронни системи за пътните такси. Делото е образувано по искане на Европейсата комисия (ЕК)

Съдът отчита, че страната ни не е изпълнила задълженията си по Директива 2019/520 относно електронните системи за пътно таксуване , като не е приела и обявила в определения срок до 19 октомври 2021 г. необходимите мерки за нейното транспониране в националното законодателство.

Директивата цели гарантиране на оперативната съвместимост на електронните системи за пътно таксуване в Европейския съюз и улесняване на трансграничния обмен на информация за неплатените пътни такси, съобщиха от Съда на ЕС.

По време на съдебното производство постепенно у нас са приети част от необходимите актове и впоследствие транспонирането на директивата в българското законодателство е вече изпълнени. Затова ЕК е оттеглила искането си за периодична санкция и вместо това на страната ни е наложена еднократна глоба.

Съдът отхвърля позоваването на българската защита на политическа нестабилност и на пандемията от COVID-19 и изтъква, че според постоянната съдебна практика държава членка на ЕС не може да се позовава на вътрешни затруднения, за да оправдае неспазването на задълженията си по правото на Евросъюза. "Позоваването на непреодолима сила е допустимо само при доказани извънредни и непреодолими обстоятелства, което не е установено в случая", обясняват от Съда на ЕС.