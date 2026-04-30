Постоянен арест за румънския шофьор, пратил 4-има в болница при катастрофа на АМ "Струма" край Дупница





Окръжен съд Кюстендил потвърди определение на Районен съд Дупница, с което е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража“, по отношение на румънски гражданин, обвиняем за престъпление по чл. 343, ал. 3, б. „а“, пр. 2, вр. ал. 1, б. „б“, пр. 2, вр. чл. 342, ал. 1 от НК – причиняване по непредпазливост на средна телесна повреда на повече от едно лице – 4 ма души, от които две малолетни деца.

Около 08,00 ч. на 15.04.2026 г., на АМ „Струма“, обвиняемият Н.С. управлявал товарен автомобил, в посока към гр. София. Водачът нарушил правилата за движение, като се ударил в задната част на спрял в крайната дясна лента лек автомобил, се посочва от прокуратурата.

Съдът съобразява обстоятелството, че обвиняемият е чужд гражданин, който няма трайна уседналост на територията на Република България липсват данни за постоянен или настоящ адрес на територията на страната, семейни или социални връзки, които да го обвързват с нея. Това обстоятелство значително улеснява възможността му да напусне пределите на страната и да се укрие от органите на наказателното производство. Същевременно, предвид тежестта на повдигнатото обвинение и предвиденото наказание, е налице и засилен мотив за укриване с цел избягване на наказателна отговорност. Окръжен съд Кюстендил намира, че на този етап от наказателното производство и събрания доказателствен материал може да бъде направен извод за съпричастност на обвиняемия към извършването на престъплението.

Определението не може да се протестира и обжалва.