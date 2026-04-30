С документи за радиатори от Турция, шофьор от Босна опита да изнесе през Калотина 500 кг. тютюн за наргиле





Под ръководството на Окръжна прокуратура-София се води разследване по досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 242, ал. 1, б. „д“, вр. чл. 18, ал. 1 от НК - опит за пренасяне през границата на страната без знанието и разрешението на митниците на стоки и предмети за търговски или производствени цели в големи размери.

На 28.04.2026 г. на МП Калотина, трасе „Изходящи товарни автомобили“, пристигнала товарна композиция, управлявана от гражданин на Босна и Херцеговина.

Въз основа на рисков анализ митническите служители са селектирали превозното средство за проверка. Водачът е представил документ, удостоверяващ транспортиране на радиатори от Турция за Босна и Херцеговина.

При извършен външен оглед и възникнали основателни съмнения товарният автомобил е бил насочен за сканиране с рентгенова апаратура, при което е била маркирана подозрителна зона.

Общото количество на контрабандната стока е 500 кг. Стойността на дължимия акциз към датата на извършване на деянието възлиза на 60 845 евро.

Водачът на товарната композиция е привлечен в качеството на обвиняем и е задържан за срок до 72 часа. Предстои Окръжна прокуратура-София да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.