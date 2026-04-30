Арестуваха 39-годишен, откриха шашки балканит в дома му в село Баланово





Досъдебно производство за незаконно притежаване на взривни вещества е образувано вчера в Районното управление в Дупница. При извършени процесуални действия в имот в село Баланово са открити и иззети 7 опаковки/шашки/ с балканит. 39-годишният собственик на къщата е задържан с полицейска заповед. За случая е уведомена прокуратурата

Балканит е вид индустриално взривно вещество (смес на базата на амониева селитра), използвано предимно в минната промишленост за скално-набивни работи. Той спада към групата на безопасно-предохранителните експлозиви.

Какво представлява?

Представлява механична смес от гранулиран или прахообразен амониев нитрат (селитра) и сенсибилизиращи добавки (тротил).

Форма

Използва се под формата на взривни шашки (пресовки) или патрони с цилиндрична форма

Предназначение

Използва се за извършване на взривни работи в открити рудници, кариери и подземни мини, включително такива, които са опасни по газ метан или въглищен прах.Класификация: Принадлежи към бризантните (трошащи) взривни вещества.

Употреба

Балканитът е високочувствителен към външно въздействие. Боравенето с него изисква професионална квалификация (взривен инженер).

Законност

Съхранението, преносът и използването на взривни вещества и шашки без надлежно разрешително по Закона за контрол над взривните вещества, боеприпасите и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ) е строго незаконно и е тежко криминално престъпление.