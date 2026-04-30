На 73 км. от Дупница разкриха нова фабрика за цигари- в Брезник





Служители на отдел „Противодействие на контрабандата“ в ГДГП проведоха на 27 април специализирана полицейска операция срещу производството, съхраняването и контрабандата на цигари без акцизен бандерол на територията на град Брезник.

В хода на извършените оперативно-издирвателни действия в промишлената зона на Брезник граничните полицаи са разкрили производствена и складова база, оборудвана с поточна линия, резачка и сушилня за нарязване и преработка на тютюн без акцизен бандерол.

На мястото е установен около един тон нарязан тютюн без бандерол, както и кутии цигари без акцизен бандерол, наподобяващи мостри. Проведени са процесуално-следствени действия от разследващи полицаи от ГДГП, разпити на свидетели, разпознаване на лица и оглед на местопроизшествие.

Работата по случая продължава.