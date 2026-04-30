Най-новото, 52-ро Народно събрание днес ще проведе първото си заседание. Избраниците ни ще се закълнат в Конституцията





Новоизбраното 52-ро Народно събрание ще проведе първото си заседание днес. от 10.00 часа.

Събранието се свиква с указ № 147 от 27 април 2026 г. на президента Илияна Йотова на основание чл. 75 от Конституцията на Република България.

Съгласно чл. 76 от Конституцията първото заседание на Народното събрание ще бъде открито от най-възрастния присъстващ народен представител. В 52-рото Народно събрание това е Румен Миланов.

Народните представители ще положат клетва: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се.“ След полагането й народните представители ще подпишат клетвени листове.

В пленарната зала ще прозвучат химнът на Република България и химнът на Европейския съюз.

Очаква се президентът Илияна Йотова да направи обръщение към народа и Народното събрание.

По традиция на първото заседание на новоизбрания парламент изявления правят представители на представените в Народното събрание партии и коалиции. След това се предвижда да бъде избран председател на 52-рото Народно събрание. Председателят ще поеме ръководството на заседанието и ще произнесе слово.

Депутатите ще изберат и заместник-председателите на парламента. Председателят на парламента ще обяви образуваните парламентарни групи и техните ръководства.