ПП-ДБ вече са ПП, ДБ





"Демократична България" ще има 21 народни представители, като по този начин става третата по големина парламентарна група в 52-рия парламент след "Прогресивна България" (131) и ГЕРБ-СДС (39), колкото е и групата на ДПС (21), съобщава "Дарик".

ПП ще разполага със 16 депутати в следващото Народно събрание, което ще я направи петата по големина парламентарна група, като само "Възраждане" ще бъде с по-малко от нея.

16 народни представители на "Продължаваме Промяната":

Николай Денков Денков

Мирослав Николаев Иванов

Богомил Иванов Петков

Ивайло Валентинов Шотев

Богдан Валериев Богданов

Асен Васков Василев

Йордан Ивов Терзийски

Татяна Славова Султанова - Сивева

Венко Николов Сабрутев

Стою Теодоров Стоев

Иво Георгиев Михайлов

Велислав Величков Величков

Бойко Илиев Рашков

Марин Михайлов Тихомиров

Радослав Стефанов Рибарски

Айлин Нуридин Пехливанова

21 народни представители на "Демократична България":

Димитър Георгиев Найденов

Павел Димитров Попов

Стела Димитрова Николова

Калоян Тошков Иванов

Любен Иванов Иванов

Свилен Петров Трифонов

Чило Людмилов Попов

Йордан Яворов Иванов

Джипо Николов Джипов

Надежда Георгиева Йорданова

Божидар Пламенов Божанов

Елисавета Димитрова Белобрадова

Атанас Петров Атанасов

Александра Красимирова Стеркова

Ивайло Николаев Мирчев

Анна Маринова Бодакова

Мартин Димитров Димитров

Александър Димитров Симидчиев

Катя Максимова Панева

Атанас Владиславов Славов

Владислав Панчев Панев

Припомняме, че ПП и ДБ регистрират две парламентарни групи. Това е вероятният изход от вчерашния коалициионен съвет. ПП-ДБ предлагат на партньорите си да се сплотят в парламентарен съюз за Силна България в Силна Европа. Трите формации, обединени от стремежа за изграждане на демократична, европейска и правова България, като потвърждават, че върховенството на правото, независимостта на институциите, реалната борба с корупцията и демонтажът на модела "Борисов-Пеевски" са основни приоритети пред България и именно заради това да намерят общ път на взаимодействие, научи News.bg от свои източници.

Според формациите доверието на гражданите изисква ясни правила, публичност на взетите решенията и политическа отговорност. Затова и България трябва да продължи неотклонно по пътя на европейското си развитие и да има активна роля при вземането на решенията в Европейския съюз, според споразумението. Те се обединяват около това, че националната сигурност, европейската солидарност и демократичните ценности са трайна основа на общите им действия и подчертават, че повишаването на производителността, устойчив икономически растеж и по-високи доходи на гражданите, както и електронно управление, по-малко административна тежест, повече инвестиции и отговорно управление на публичните финанси са условия за изграждането на модерна държава.

Пледирах тази вечер пред общия форум, че разделението на парламентарната група е сериозна политическа грешка, която създава рискове пред развитието на България.

Това заяви председателят на ДСБ, част от "Демократична България", Атанас Атанасов след срещата с ПП.

Ние, заедно с "Да, България", бяхме за запазване на единството, подчерта Атанасов.

Искам да се обърна към нашите избиратели - положихме всички усилия да запазим единството на групата, каза и съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов. Продължаваме да бъдем гарант за модернизацията на страната и за европейския ѝ път, увери той.