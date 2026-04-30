22-годишен дупничанин се събуди с мисълта, че му предстои да прекара 6 месеца в затвора







·

Районен съд Дупница наложи наказания на подсъдими, които се признаха за виновни в държане на високорискови наркотични вещества

Подсъдим се призна за виновен пред Районен съд Дупница в държане на високорискови наркотични вещества - 3 бр. топчета коноп / марихуана /, на обща стойност 117,70 евро, като конопът (марихуаната) (тетрахидроканабинолът) е високо рисково наркотично вещество по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и е включен в Списък I „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“ от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета на основание чл. 3, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Съдът, под председателството на съдия Ели Скоклева одобри споразумението постигнато между прокуратурата, защитата и 22- годишния подсъдим, и му наложи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 6 месеца, при първоначален „общ“ режим. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

По друго дело на Районен съд Дупница, обвиняемият А. Ч. / на 34 г., неосъждан / се признава за виновен в това, на 18.07.2025 г. в гр. Бобов дол, на стълбищна площадка, в ляв страничен джоб на панталон, в портмоне и на различни места в жилището си, е държал без надлежно разрешително високорисково наркотично вещество „амфетамин“, с общо нето тегло 27,13 грама, на обща стойност 554,80 евро. Обвиняемият се признава за виновен в още едно престъпление, за това че на 18.07.2025 г. около 17,00 ч. в гр. Бобов дол, е управлявал моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества - „амфетамин“.

Съдът му налага едно общо, най- тежкото из между наложените за двете престъпления наказание, а именно „Лишаване от свобода“ в размер на 11 месеца, изпълнението на което се отлага за изпитателен срок от 3 години.

Обвиняемият А. Ч. ще изтърпи и наказание „лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 16 месеца.