Елизабет Ивановa:Властта задължава това, което обещаваш, да го изпълняваш, за да не се срамуваш после. А когато се избира ГЕРБ, се избира предвидимост и сигурност





Община Сапарева баня винаги е усещала подкрепата на централната власт. Властта задължава това, което обещаваш, да го изпълняваш, за да не се срамуваш после. А когато се избира ГЕРБ, се избира предвидимост и сигурност. Това заяви едно от новите и млади лица в листата на ГЕРБ - СДС Елизабет Иванова. Заедно с водача Христо Терзийски, втората в листата Радослава Чеканска и кмета на Сапарева баня Калин Гелев, се срещнаха с жители на с. Овчарци.

Елизабет, която е млада и дейна майка и работи като фотограф, обясни, че е приела да бъде част от листата, защото ГЕРБ дава реален шанс на младите и чува техния глас. Самата тя започва своя професионален път на 21-годишна възраст в администрацията на Община Сапарева баня, като асистент на кмета.

От своя страна Калин Гелев заяви своята категорична подкрепа за младата и будна представителка на община Сапарева баня и посочи, че в парламента трябва да има дисциплина, а политиците да си изпълняват обещанията. По думите му, единствено ГЕРБ гарантира ред, работа, растеж и предвидимост.

Кметът заяви още, че с подкрепата на централната власт, само през последната година, са асфалтирани няколко улици и е подменена водопреносната и канализационна мрежа. “Инвестиционната програма спря, като падна правителството. Колкото повече гласове има ГЕРБ, колкото е по-сигурно, че може да се направи стабилно правителство след това”, каза още Гелев.

По време на срещата водачът на листата Христо Терзийски се обърна с думите: “За мен винаги е удоволствие да дойда в Овчарци - с душа и сърце ни посрещате и чувате това, което говорим. Благодаря, че за пореден път ни подкрепяте, и то толкова сериозно. Калин е кмет за пример!”

По думите му, много малко от лидерите знаят, че като приключат изборите, започва истинската и трудна работа за решаване на проблемите. “Нароиха се партии, които нямат един кмет, нямат един общински съветник, нямат и капацитет да управляват”, подчерта Терзийски. И заяви още: “Срещу нас най-много се стреля. За тази кампания нашата задача е да покажем, че макар и за една година, че макар и в тежка ситуация, макар и в сложна коалиция, се постигна много за държавата и за хората.”

Едно от най-разпознаваемите лица в община Дупница и цялата област - Радослава Чеканска, също благодари за подкрепата от страна на овчарченци и жителите на Сапарева баня.

Кметът Гелев припомни, че като народен представител преди, Чеканска е съдействала за реализирането на редица проекти в община Сапарева баня. Най-вече проекти в сферата на образованието, както и за изграждането на спортни зали, площадки и STEM-центрове.

Самата тя обясни, че няма село и град в региона, на които ПП ГЕРБ да не е помогнала за ремонт и реставрация на храмовете. “И щеше да продължи да го прави, защото освен всичко друго – на първо място сме хора, българи и християни. И няма училище, за което да не сме съдействали, то да се запази. Да бъде ремонтирано, да има физкултурен салон, да се направят СТЕМ-центрове или кабинети, защото всеки от нас е наясно, че за да има бъдеще, трябва да се полагат усилия и инвестиции сега - в образование, в наука, в иновации, в децата и учениците. Защото те са смисълът на всичко по пътя ни.”