Американски изтребител F-15E е свален над Иран





Потвърдено е свалянето на американски изтребител F-15E над Иран. По-рано днес се появиха първите доклади за възможното сваляне и разбиване на самолета, което предизвика масивна спасителна операция на САЩ за двамата членове на екипажа.

Иранските държавни медии публикуваха тази сутрин снимки на опашката и други отломки, придружени от първоначално неточно твърдение, че американски F-35 е бил поразен от “нова система за противовъздушна отбрана” над централната част на Иран и че пилотът вероятно е загинал.

Според експерти показаните на снимките останки са от самолет F-15E, принадлежащ към 494-та ескадрила на ВВС на САЩ, базирана в базата RAF Lakenheath във Великобритания.

Американски служители по-късно потвърдиха неофициално, че самолет от типа F-15E е бил свален и Пентагонът “полага всички усилия да открие екипажа”. От американските въоръжени сили не последва официален коментар по повод инцидента.

По-късни кадри (изображението), заснети в Иран, показаха американски самолет C-130 Hercules и хеликоптери HH-60 Pavehawk, летящи на малка височина на фона на вървящи в същото време спекулации, че екипажът на самолета може да се е катапултирал и да е оцелял.