Арестуваха 36-годишен дупничанин, откриха в дома му амфетамин и канабис





36-годишен дупничанин, известен на полицията с множество противозаконни деяния, е задържан днес от служители на РУ Дупница. Криминалистите са извършили процесуалните действия в рамките на СПО за противодействие на престъпленията, свързани с наркотици. В жилището му са открити и иззети 40 г амфетамин и 18 г канабис, видът на наркотиците е установен с полеви наркотест, досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.