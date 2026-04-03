36-годишен дупничанин, известен на полицията с множество противозаконни деяния, е задържан днес от служители на РУ Дупница. Криминалистите са извършили процесуалните действия в рамките на СПО за противодействие на престъпленията, свързани с наркотици. В жилището му са открити и иззети 40 г амфетамин и 18 г канабис, видът на наркотиците е установен с полеви наркотест, досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.
Арестуваха 36-годишен дупничанин, откриха в дома му амфетамин и канабис
03.04.2026
- Честита победа Марек! И с червен картон нашите момчета отвяха червения ЦСКА II
- Честита победа Марек! И с червен картон нашите момчета отвяха червения ЦСКА II
- Местни проблеми и нуждата от стабилно управление бяха обсъдени на среща в Червен брег
- Сред порой от ругатни Тръмп обеща да отвори ада над Иран, ако не освободи Ормузкия проход
- Дупница даде старт на автосезона с парад на американски автомобили
- Цветница е! Честит имен ден!
- От юни тръгват директни пътнически влакове между България и Украйна през Румъния
- Мащабна акция срещу търговци на гласове се провежда в Сливен
- България се прости с Борислав Михайлов
- Честита победа Марек! И с червен картон нашите момчета отвяха червения ЦСКА II
- През следващата седмица за ремонт на фуги временно ще се променя организацията на движение в участъци от АМ „Струма“ в област Кюстендил
- Местни проблеми и нуждата от стабилно управление бяха обсъдени на среща в Червен брег
- Дупница даде старт на автосезона с парад на американски автомобили
- Цветница е! Честит имен ден!
- Христо Терзийски: Образованието остава стратегически приоритет - с реални резултати и ясна визия за бъдещето
- Разбитата високотехнологична незаконна фабрика за цигари в Дупница: С оборудване за милиони евро и продукция за милиони
- Времето през уикенда: Облачно и с превалявания от дъжд в събота и слънчево в неделя
- Арестуваха 36-годишен дупничанин, откриха в дома му амфетамин и канабис