Арестуваха обирджийка, нападала банкови офиси с маска, пистолет и лютив спрей





Извършителка на въоръжен грабеж е задържана от служители на СДВР



На 27 март 48-годишна служителка на офис за разплащания съобщила в Шесто РУ СДВР, че същия ден непозната е влязла в обекта, напръскала я с лютив спрей и отнела 3 100 евро. На мястото е извършен оглед и полицаите незабавно започнали работа за установяване на извършителката. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 198 от НК.

Няколко дена по-късно, на 31 март 56-годишна служителка в банков клон разказала пред полицаите от Осмо РУ за подобна ситуация - малко по-рано през деня непозната жена с медицинска маска влязла в помещението, заплашила я с пистолет и се е опитала да я напръска с лютив спрей. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 198 от НК.

В хода на проведените множество оперативно-издирвателни действия от служители на Шесто и Осмо РУ, съвместно с техни колеги от сектор „Грабежи“ към СДВР, отдел „Специализирани полицейски сили“ и отдел „Пътна полиция“ е установена извършителката - 41-годишна жена. Тя е задържана в деня след опита за грабеж в банковия клон. В автомобила й са намерени и иззети пликчета с кокаин и пистолетът, използван от нея. Материалите и по двете досъдебни производства са докладвани на Софийска районна прокуратура. На извършителката са повдигнати обвинения по чл. 198 и чл. 354 от НК. Наложена й е мярка за неотклонение „задържане под стража“ за срок до 72 часа.