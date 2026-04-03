Георги Кандев: Получихме изключително тревожен сигнал от Смолян





Получен е изключително тревожен сигнал в ОДМВР - Смолян за оказван натиск, отправяне на заплахи и извършване на неправомерни действия спрямо потребители на социални услуги и лица от уязвими групи. Целта на тези действия - недопустимо и цинично влияние върху вота на предстоящите избори в гр. Доспат, коментира главният секретар на МВР Георги Кандев.

Особено обезпокоително е, че в сигнала се посочва лице, заемащо длъжност в структура на Дирекция „Социално подпомагане“, което злоупотребява със служебното си положение и достъпа си до хора в най-уязвимо положение.

Подобни действия представляват грубо посегателство не само срещу изборния процес, но и срещу основни човешки права и достойнството на хората, които държавата е длъжна да защитава.

Случаи като този са абсолютно недопустими. Няма да има толеранс. Няма да има компромиси.

Всеки, който си позволи да използва служебно положение или уязвимостта на хората за политически цели, ще понесе пълната отговорност пред закона.

МВР ще действа бързо, решително и без колебание.