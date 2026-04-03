Задържаха над 2 тона таблетки за полова мощ на път за Нидерландия, произведени у нас





Митнически служители от Териториална дирекция Митница Русе задържаха голямо количество от 553 918 таблетки и сашета лекарствени стимуланти за полова мощ, при проверка на товарен автомобил. В района на мост „Нова Европа“ при Видин, митнически инспектори спират за проверка на изход от страната товарен автомобил с българска регистрация. Водачът, български гражданин, е представил документи, че превозва групажна стока от България за Нидерландия. При огледа на товара инспекторите забелязват подозрителни палети, обвити с черно фолио. След отварянето на кашон от палетите е установено, че съдържа опаковки със сексуални стимуланти. Превозното средство е съпроводено до Митническо бюро Видин за извършване на щателна митническа проверка.

При проверката са открити в товара четири палета с общо бруто тегло 2300 кг, съдържащи кашони с лекарствени стимуланти за полова мощ. Установени са общо 333 774 таблетки и 220 144 сашета сексуални стимуланти с надписи на различни търговски марки. Те са иззети и работата по случая продължава.

Извършената проверка е част от компенсиращите мерки на Агенция „Митници“ във връзка с отпадането на граничния контрол по вътрешните граници на ЕС след приемането на България за пълноправен член на Шенгенското пространство.