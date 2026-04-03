Разбитата нелегална фабрика за цигари в Дупница разполагала с високотехнологична база





Под ръководството на Районна прокуратура-Кюстендил се провеждат действия по разследване по образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 234, ал. 3, т. 3, вр. ал. 2, пр. 2 от НК - незаконно държане на тютюневи изделия без акцизен бандерол с цел разпространение.

При акция, проведена от ГД „Гранична полиция“ на 02.04.2026 г., на изхода на град Дупница на главен път Е-79 е била разкрита високотехнологична база за производство и съхранение на цигари без акцизен бандерол. Големи количества от незаконно произведената стока са били открити и в с. Кривина, област София.

Извършени са претърсвания и изземвания. Две лица са задържани по Закона за МВР.

Информация за действията по разследването ще бъде предоставена на съвместен брифинг от Албена Разсолкова, районен прокурор-административен ръководител на Районна прокуратура-Кюстендил, и главен комисар Антон Златанов, директор на Главна дирекция „Гранична полиция“.

Събитието ще се проведе на 04.04.2026 г. (събота) от 09,00 ч. в гр. Дупница, пред складови бази на Северна промишлена зона.