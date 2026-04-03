Институциите в област Кюстендил са пълна координация и готовност за предстоящия вот на 19-и април







Пълна координация и готовност за изборите: институциите в област Кюстендил отчетоха напредъка и набелязаха следващите стъпки



На съвместна работна среща между 9-те общински администрации, Районната избирателна комисия и всички ангажирани институции бе направен детайлен преглед на организацията на изборния процес в област Кюстендил до момента. Срещата бе по иницатива на Областна управа, а участниците отчетоха изпълнените дейности, нивото на готовност и координацията между отделните институции. Акцент бе поставен върху ефективното взаимодействие и своевременното изпълнение на поетите ангажименти.

В срещата се включиха заместник областният управител Георги Георгиев и главният секретар Гергана Михайлова, които подчертаха значението на синхронизираните действия и добрата институционална комуникация, за да се гарантира прозрачен и безпроблемен изборен процес.

Главният секретар Гергана Михайлово обясни какво е свършила до момента Областна управа във връзка с организирането на изборния процес. Тя поясни, че на тези избори РИК се помещава в сградата на Областна администрация и там в нощта на изборите ще бъдат предавани изборните книжа.

В 9-те общини са определени помещенията, където ще се съхраняват изборните книжа и материалите. Помещенията отговарят на всички правила.

Предстоят окончателните избирателни списъци и да се раздадат печати. “Чувалите и кутиите са поръчани и предстои също да бъдат раздадени. 230 броя паравани са поръчани”, обясни още Михайлова.

Възложено е таблата за незрящи да бъдат осигурени от Областна управа. По тези тема се очакват указания до края на следващата седмица.

Методическите указания са в процес на изработка, поръчани са към днешния ден. Тази година ще бъдат 4 книжки и ще бъдат поставяни в отделни пластмасови папки.

Михайлова увери, че ежедневно Областният управител и служителите от администрацията се чуват и координират процеса с РИК и с ОД на МВР - Кюстендил.

Общинските администрации дадоха обратна връзка, че на този етап процесът протича нормално и се изпълняват всички ангажименти по подготовката. Относно подвижните секции: от Община Кюстендил казаха, че ще бъдат разкрити 2; в общините Сапарева баня, Бобов дол и Бобошево има по една подвижна секция; в общините Невестино, Кочериново и Трекляно няма подвижни секции.

По време на срещата от Информационно обслужване обясниха, че ще бъдат в помощ на РИК и ще се помещават в същата сграда.

От РД “ПБЗН” казаха, че е създадена организация за пожарна безопасност при изборния процес и са проверени наличните ел. генератори, с които разполага дирекцията. Те са разпределени по районните служби. “Към момента се извършват проверки на секционните избирателни комисии. Вървят и инструктажите”, обясниха от РД “ПБЗН”.

ОД на МВР казаха, че са извършени охранителни обследвания на помещенията, където се съхраняват материалите. Определени са маршрути, определена е базата за съхранение на машините. Получен е и графикът за разпределяне на машините.

От ГРАО заявиха, че дейностите по хронограмата са изпълнени в срок. Отпечатването на избирателните списъци ще започне другата седмица.

“Благодарим ви за активното участие. Наистина сме в добра комуникация и координация”, изказаха благодарност към институциите от Областната управа в Кюстендил и изразиха увереност, че изборите на 19 април ще протекат нормално.