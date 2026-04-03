Корпусът на гвардейците на ислямската революция: центърът за облачни услуги на Amazon в Бахрейн беше атакуван и унищожен





Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви днес, че американско-ционисткият враг, който е победен на фронта, нито смее бойните си кораби да се приближи на повече от хиляда километра от Ормузкия проток, нито има смелостта да изпълни многократните обещания за наземна атака.

За да избегнат затруднението на поражението, те са се обърнали към терор и атакуват семейства, като атакуват домовете на длъжностни лица и дори обикновени хора.

Вчера предупредихме, че ако убийствата се повторят, американските шпионски компании за информационни технологии и изкуствен интелект, които са основният фактор за проследяване и ръководене на операциите по убийствата, ще бъдат обект на атаки; Но очевидно ушите на заблудените управници на Белия дом са натежали и не са чули това предупреждение. Спазихме честното си обещание и в отговор на вчерашните убийства, в продължение на вълната от 90 операции на честното обещание 4 с благословения код „Яман, най-свирепият от Акбал“ и посветени на общинските и спасителните агенти, които присъстват на мястото на джихада, в допълнение към наказателната операция срещу седем авиобази на терористичните въздушни сили на САЩ и ционисткия режим, която беше наречена кошмар за американските терористи, в първата акция срещу шпионски и терористични технологични компании, центърът за облачни услуги на Amazon в Бахрейн беше атакуван и унищожен. И според собственото изявление на компанията, те напускат региона.

Този отговор е първото практическо предупреждение към врага, че ако предупрежденията бъдат игнорирани и убийствата продължат, ще накажем следващите компании, които сме обявили по-рано, много по-строго, а отговорността за пълното унищожаване на тези компании в региона е на самия президент на САЩ.