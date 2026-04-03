Иззеха тетрадка с имената на гласоподаватели в магазин в Рила и пари, предназначени за купен вот

03.04.2026
 Вчера при проведени процесуални действия служители на Районното управление в Рила са открили и иззели от търговски обект в града тетрадка, съдържаща имена и изписани срещу тях парични суми.Действията са предприети след получена информация за приготовление за предлагане на имотна облага на граждани, за да упражнят правото си на глас в предстоящите избори в полза на определена политическа сила. Бързо полицейско производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.

