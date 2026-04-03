ЦИК публикува мобилно приложение за попълване на протоколи от СИК

Централната избирателна комисия публикува мобилно приложение за попълване на протоколи от СИК
Централната избирателна комисия (ЦИК) представи мобилно приложение (електронен асистент), предназначено да подпомага членовете на секционните избирателни комисии при попълването на протоколите.
➡ Електронният протокол, като мобилно приложение е създаден с цел да улесни процеса по попълване на протоколите от СИК с резултатите от гласуването на изборите за народни представители, които ще се проведат на 19 април 2026 г. Членовете на СИК ще могат да използват асистента по-удобно и гъвкаво, директно от своите мобилни устройства в изборната нощ.
➡ Мобилното приложение може свободно да се използва и от наблюдатели, застъпници, представители на партии и коалиции и кандидати, които имат право да присъстват в избирателните секции при преброяване на гласовете.
➡ Мобилното приложение цели да намали вероятността от технически грешки при попълване на протоколите, както и да ускори обработката на изборните резултати.
➡ Това е една от мерките, които ЦИК предприема за повишаване на точността и ефективността на изборния процес.
➡ Мобилното приложение може да се свали от интернет страницата на ЦИК –
- Честита победа Марек! И с червен картон нашите момчета отвяха червения ЦСКА II
- Честита победа Марек! И с червен картон нашите момчета отвяха червения ЦСКА II
- Местни проблеми и нуждата от стабилно управление бяха обсъдени на среща в Червен брег
- Сред порой от ругатни Тръмп обеща да отвори ада над Иран, ако не освободи Ормузкия проход
- Дупница даде старт на автосезона с парад на американски автомобили
- Цветница е! Честит имен ден!
- От юни тръгват директни пътнически влакове между България и Украйна през Румъния
- Мащабна акция срещу търговци на гласове се провежда в Сливен
- България се прости с Борислав Михайлов
- Мащабна акция срещу търговци на гласове се провежда в Сливен
- България се прости с Борислав Михайлов
- Мобилизират всички налични ресурси за разчистване на участъка Радунци – Дъбово
- Арестуваха обирджийка, нападала банкови офиси с маска, пистолет и лютив спрей
- Георги Кандев: Получихме изключително тревожен сигнал от Смолян
- Задържаха над 2 тона таблетки за полова мощ на път за Нидерландия, произведени у нас
- ЦИК публикува мобилно приложение за попълване на протоколи от СИК
- Арестуваха търговец на гласове с пачки фалшиви евро
- Кметът на Ямбол награди 7 полицаи и граждани, участвали в спасяването на детето от 8-ия етаж