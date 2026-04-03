ЦИК публикува мобилно приложение за попълване на протоколи от СИК





Централната избирателна комисия публикува мобилно приложение за попълване на протоколи от СИК

Централната избирателна комисия (ЦИК) представи мобилно приложение (електронен асистент), предназначено да подпомага членовете на секционните избирателни комисии при попълването на протоколите.

➡ Електронният протокол, като мобилно приложение е създаден с цел да улесни процеса по попълване на протоколите от СИК с резултатите от гласуването на изборите за народни представители, които ще се проведат на 19 април 2026 г. Членовете на СИК ще могат да използват асистента по-удобно и гъвкаво, директно от своите мобилни устройства в изборната нощ.

➡ Мобилното приложение може свободно да се използва и от наблюдатели, застъпници, представители на партии и коалиции и кандидати, които имат право да присъстват в избирателните секции при преброяване на гласовете.

➡ Мобилното приложение цели да намали вероятността от технически грешки при попълване на протоколите, както и да ускори обработката на изборните резултати.

➡ Това е една от мерките, които ЦИК предприема за повишаване на точността и ефективността на изборния процес.

➡ Мобилното приложение може да се свали от интернет страницата на ЦИК –