Русия посочи България като държавa с повишен риск от задържане и арести на руснаци въз основа на искания от САЩ





МВнР на Русия предупреждава руските граждани, пътуващи в чужбина, за повишения риск от задържане или арест по искане на правоохранителните органи и специалните служби на САЩ.

Тази порочна практика започна през 2008 г., когато руският предприемач В.А.Бут беше арестуван в Тайланд по искане на САЩ и впоследствие прехвърлен под американска юрисдикция. Впоследствие американските власти продължиха активно да разширяват екстериториалното приложение на националното законодателство и започнаха истински „лов“ на заподозрени нарушители по целия свят. През последните 20 години повече от 100 руснаци станаха жертва на тази практика, задържани извън страната ни и впоследствие екстрадирани в САЩ.

Опитът показва, че след като нашите сънародници попаднат в ръцете на американската „темида“, те не могат да разчитат на справедлив съдебен процес. Много от тях са изправени пред заплахи, сплашване и психологически натиск, за да бъдат принудени да признаят вината си. Тези, които откажат да приемат споразумение за признаване на вината, е много вероятно да получат значителни присъди, понякога близо до доживотен затвор – от 15 до 25 години.

Наказателното правосъдие на Вашингтон се засили особено след началото на специалната военна операция през 2022 г. С многобройните екстериториални санкции, насочени към стратегически сегменти от руската икономика, много руснаци, без да го осъзнават, рискуват да се окажат в мерника на американските правоохранителни и специални служби.

При настоящите обстоятелства препоръчваме на руските граждани, които имат основателни причини да смятат, че могат да бъдат обект на наказателно преследване от американските власти или са в списъците със санкции на САЩ, да избягват пътувания до държави с двустранни и/или многостранни договори за екстрадиция със САЩ, както и трансфери на местни летища. Те трябва да се въздържат от посещение не само на неприятелски държави, но и на всякакви други държави, известни с тесните си връзки и сътрудничество със САЩ.

Важно е също да се има предвид, че специалните служби на САЩ често използват измамни схеми, за да примамват руски граждани в чужбина с доходоносни търговски или туристически оферти. Веднъж попаднали в държава с договор за екстрадиция със САЩ, нашите сънародници понякога биват задържани от местните власти веднага след пристигането си с цел последваща екстрадиция под американска юрисдикция. Забавянето или обръщането на този процес е изключително трудно.

Призоваваме нашите граждани внимателно да прегледат списъка на държавите с повишен риск от задържане и арест по искане на САЩ, публикуван на уебсайта на МВнР на Русия. Руските дипломатически и консулски служители ще продължат да оказват съдействие, както и преди, в рамките на възможностите си, за защита на правата на сънародниците ни в беда. Важно е обаче да се помни, че за да се избегнат потенциално необратими последици, е необходимо внимателно да се преценят рисковете при планиране на пътуване в чужбина.

➡️ Списък на държави с повишен риск от задържане и арест въз основа на искания от САЩ

Европа

Австрия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Нидерландия, Норвегия, Португалия, Румъния, Финландия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Естония

Северна Америка

Канада



Латинска Америка

Аржентина, Бахамски острови, Бразилия, Хаити, Хондурас, Доминиканска Република, Колумбия, Коста Рика, Мексико, Панама, Парагвай, Перу, Ел Салвадор, Чили, Еквадор

Азиатско-Тихоокеански регион

Австралия, Израел, Малдиви, Република Корея, Сингапур, Тайланд, Фиджи, Шри Ланка

Африка

Либерия, Мароко