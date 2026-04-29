Подземният град за наркотици. Една оловно-цинкова мина край кюстендилско село се превърна в златна мина





Над 20 помещения с канабисови насаждения в наркофабриката в мината край Кюстендил откриха ГДБОП и ДАНС.



Те са оборудвани високотехнологично за пълен затворен цикъл за производство на марихуана.

Спецоперацията на място координираха заместник-директорите на ГДБОП Дарин Костов и Емил Борисов.

С оглед създаването на безопасни условия за провеждане на разследването, съдействие ще се изиска от различни правителствени институции и неправителствени организации, подчертаха участниците в брифинга днес .

Специализираната полицейска операция на службите се провежда от 23 април 2026 г. и продължава към момента под надзора на Софийската градска прокуратура.

На 24.04.2026 г. Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняеми четири лица за

▪️ престъпен сговор,

▪️ държане с цел разпространение на наркотични вещества,

▪️ изпиране на пари и

▪️ държане на боеприпаси за огнестрелни оръжия без надлежно разрешително.

Информация за разкритата от ГДБОП и ДАНС наркофабрика в галериите на бивша мина и подробности за провежданата и към момента специализирана полицейска операция под надзора на Софийската градска прокуратура, предоставиха на брифинг представители на трите институции:

- Вихър Михайлов - зам.-градски прокурор на СГП

- Данчо Желев, директор на дирекция в ДАНС

- Дарин Костов, зам-директор на ГДБОП

- Емил Борисов, зам-директор ГДБОП

А главният сектера на МВР Георги Кандев разпространи видео от града- подземният град на наркотиците