Подземният град за наркотици. Една оловно-цинкова мина край кюстендилско село се превърна в златна мина

Над 20 помещения с канабисови насаждения в наркофабриката в мината край Кюстендил откриха ГДБОП и ДАНС.
Те са оборудвани високотехнологично за пълен затворен цикъл за производство на марихуана.
Спецоперацията на място координираха заместник-директорите на ГДБОП Дарин Костов и Емил Борисов.
С оглед създаването на безопасни условия за провеждане на разследването, съдействие ще се изиска от различни правителствени институции и неправителствени организации, подчертаха участниците в брифинга днес .
Специализираната полицейска операция на службите се провежда от 23 април 2026 г. и продължава към момента под надзора на Софийската градска прокуратура.
На 24.04.2026 г. Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняеми четири лица за
▪️ престъпен сговор,
▪️ държане с цел разпространение на наркотични вещества,
▪️ изпиране на пари и
▪️ държане на боеприпаси за огнестрелни оръжия без надлежно разрешително.
Информация за разкритата от ГДБОП и ДАНС наркофабрика в галериите на бивша мина и подробности за провежданата и към момента специализирана полицейска операция под надзора на Софийската градска прокуратура, предоставиха на брифинг представители на трите институции:
- Вихър Михайлов - зам.-градски прокурор на СГП
- Данчо Желев, директор на дирекция в ДАНС
- Дарин Костов, зам-директор на ГДБОП
- Емил Борисов, зам-директор ГДБОП
А главният сектера на МВР Георги Кандев разпространи видео от града- подземният град на наркотиците