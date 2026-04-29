35% от населението у нас живее в 6 града





Към 31 декември 2025 г. населението на България е 6 423 207 души, катомъжете са 3 088 245 (48.1%), а жените - 3 334 962 (51.9%), посочва НСИ.

В сравнение с 2024 г. населението на страната намалява с 14 153 души, или с 0.22%.

В градовете живеят 4 745 686 души, или 73.9% от населението, а в селата - 1 677 521 души, или 26.1% от населението на страната. С население над 100 хил. души са шест града, в които живее 35.8% от населението на страната.

В страната са регистрирани 50 496 родени деца, като 50 241 (99.5%) от тях са живородени. Броят на живородените момчета (25 763) е с 1 285 по-голям от този на живородените момичета (24 478), или на 1 000 живородени момчета се падат 950 момичета.

Броят на умрелите лица през 2025 г. е 99 479, а коефициентът на обща смъртност - 15.5‰.

Регистрирани са 20 594 юридически брака - с 49 по-малко спрямо предходната година, а коефициентът на брачност е 3.2‰. Близо три четвърти от всички регистрирани бракове (15 320) са сред населението в градовете.

