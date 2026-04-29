Министър Христанов: Затварям "Магазин за хората"





Издадох разпореждане за закриване на "Магазин за хората". Това обяви министърът на земеделието Иван Христанов на брифинг в сградата на Министерския съвет след приключване на последното заседание на служебното правителство. Ние приключване управлението на това дружество, създадено под мотото "Ако печели, печеля само аз, ако губи, губи цял народ"

10-те милиона заделени от бюджета на държавата, ще бъдат върнати обратно, гарантира Христанов, който обясни ,че досега са изхарчени едва 2 милиона лева.

Ние отстояваме интересите на България с главни "Б" а не на държавата с малко "д", формулирана от лидера с малко "д"