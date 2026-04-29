Арест след акция на Икономическа полиция в автошкола в Кюстендил





Досъдебно производство за съставяне на официални документи с неистинско съдържание с цел да бъдат използвани, е образувано вчера в ОДМВР – Кюстендил. Проверката в офис на автошкола в Кюстендил е извършена от служители на сектор Икономическа полиция. Иззети са учебен дневник за провеждане на допълнително обучение, регистър за издадени удостоверения, протоколи за проведено обучение на водачи за възстановяване на контролни точки, компютърни устройства. Упълномощеното лице да представялава автошколата – 47-годишна жена, е задържана с полицейска заповед. За случая е уведомена прокуратурата.