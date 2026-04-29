



Ръководството на „Магазин за хората“ ЕАД подава оставка заради липса на институционално ръководство и диалог. Решението е взето въпреки успешното разгръщане на мрежа от 110 обекта в 90 населени места, гласи официалното изявление, публикувано на сайта на веригата. Ето какво гласи то:

Съветът на директорите на „Магазин за хората“ ЕАД подаде заявления за напускане. Решението е вследствие на продължителната липса на институционален диалог от страна на ръководството на Министерство на земеделието и храните, ясна управленска посока и подкрепа от принципала. Въпреки изпълнението на одобрената стратегия и постигнатите резултати, усилията ни за изграждане и разпространение на концепцията за достъп до ниски цени в малките населени места, не получихме задоволителна за нас оценка, а в публичното пространство често се формираха внушения, които подкопават доверието в проекта. Дружеството функционираше в среда на противоречиви публични сигнали и отсъствие на координация. През последните месеци липсваше каквато и да е пряка комуникация с принципала, който носи отговорността да упражнява правата на собственик с грижата на добър стопанин и да осигурява стратегическа посока и устойчивост на дружеството. Вместо това ключовият диалог се водеше предимно чрез медиите. Подобен подход считаме за неефективен, несъответстващ на добрите управленски практики и в крайна сметка неблагоприятен за развитието на дружеството и за хората в малките населени места, за които този проект е изграден. Той създаде управленска несигурност, подкопа доверието и затрудни устойчивото развитие на инициативата. Липсата на навременен институционален диалог доведе до множество изкривявания и недоразумения в публичното пространство, включително по отношение на комуникацията на основни икономически показатели, като замяната на оборот с доход от продажби (марж), които можеха да бъдат избегнати.

Същевременно от ръководството на МЗХ не беше поставено изискване за актуализация или преработка на стратегията, бизнес плана или други ключови управленски документи, които са основни инструменти за управление на всяко публично предприятие. Комуникацията се ограничаваше предимно до изискване на оперативна информация във вид на множество справки, при кратък срок, без стратегическа рамка. Необходимата информация винаги е била предоставяна в срок.

Към момента „Магазин за хората“ ЕАД е изградило мрежа в 110 търговски обекта в около 90 населени места, с още 25-30 в процес на договаряне. Проектът започна като пилотна инициатива, премина успешно през всички етапи на тестване и към днешна дата вече е реален принос към подобряване на ежедневния достъп до основни стоки за десетки хиляди български граждани, на цени 20–30% под регулярните цени в големите търговски вериги, сравними с техните промоционални цени.

Всеки един от членовете на Съвета на директорите вложи не само професионалната си експертиза, но и значителен личен ресурс и време в развитието на дружеството. Водещото за нас никога не са били възнагражденията, а целта да доведем ниските цени до хората в нужда. Още в началото на проекта дадохме ясен знак за това, като започнахме работа при възнаграждение като членове на Съвета на директорите в размер на около 400 евро на човек – в период, в който положихме значителни усилия за стартирането на дейността на дружеството като публично предприятие без изграден административен капацитет. С настоящия акт ясно потвърждаваме тези думи – не се държим на всяка цена за позициите и заплатите, както се внушава в медийното пространство.

Особено удовлетворение за нас беше всяко посещение на място в обектите и разговорите с хората. Там видяхме реалния ефект от нашата работа - облекчаване на семейните бюджети и възможността хората да купуват качествени продукти на доскоро немислими за тях цени, близо до дома си. Тяхната оценка и доверие са най-важният измерител за смисъла на този проект.

Изразяваме искрена благодарност към екипа на дружеството, към експертния екип на Министерството на земеделието и храните, както и към нашите партньори - производители и търговски обекти, които положиха неимоверни усилия, за да осъществят амбициозния замисъл за реализирането на инициативата в толкова кратки срокове. Без тяхната отдаденост и професионализъм постигнатите резултати нямаше да бъдат възможни.

Въпреки подадените заявления за напускане заявяваме ясно, че ще продължим да изпълняваме задълженията си в рамките на предизвестието с необходимата отговорност и ангажираност към дейността на дружеството, служителите, партньорите и обществения интерес.

Надяваме се, че поставеното начало ще бъде надградено и каузата за достъпни цени в малките населени места ще продължи да се развива устойчиво за в бъдеще.

С уважение, Съвет на директорите на МАГАЗИН ЗА ХОРАТА ЕАД