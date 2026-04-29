20 български моряци са в капана на блокадата в Ормузкия проток







Около 20 000 моряци на стотици кораби, включително петролни и газови танкери и товарни кораби, са блокирани в Персийския залив, без да могат да преминат през Ормузкия проток, предава Dailypionee, цитиран от vesti.bg

Екипажите наблюдават прелитания на ракети и дронове над тях, но нямат голям избор.

Според компанията за морски данни Lloyd's List Intelligence, около 80 кораба са преминали през пролива през седмицата от 13 до 19 април, в сравнение с приблизително 130 или повече кораба на ден преди войната.

Повечето от блокираните моряци са от Индия. Сред блокираните има и 20 български моряци, заяви капитан Христо Папукчиев, цитиран от "Фокус".

Много от моряците са извън обсега на координираните усилия за евакуация. Индийското министерство на корабоплаването заяви миналата седмица, че най-малко 2680 моряци са били евакуирани от началото на конфликта.

Много моряци съобщават за сериозен недостиг на храна и питейна вода, а някои кораби бяха принудени да ограничат доставките си. Комуникацията със семействата в Индия беше прекъсваща поради прекъсвания на интернет връзката.

''Ден след ден се опитваме да поддържаме нормалността чрез открити разговори и дейности в малки екипи, които помагат за повдигане на духа на всички“, заявявя морски капитан пред АР.

''Никой от нас не е очаквал подобна военна ситуация'', отбелязва той.

От началото на войната десетки кораби са били атакувани и най-малко 10 моряци са били убити, според ООН.

Иран е поставил военноморски мини в района, а Тръмп заяви миналата седмица, че Съединените щати ги разчистват и ще ''стрелят и унищожават'' кораби, поставящи боеприпаси в района.

С повишения риск от мини и атаки срещу кораби, "безопасен транзит в Ормузкия проток е невъзможен'', заяви Арсенио Домингес, генерален секретар на Организацията за морска търговия.

Той допълва още, че моряците няма да могат да се приберат у дома, вероятно с месеци, а изоставянето на корабите не е опция, тъй като те превозват търговски товари на стойност милиарди долари.

Домингес подчертава още, че тази ситуация е слабо отразена в медиите, но кризата за моряците остава на живот и смърт.