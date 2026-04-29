Малена и Тервел Замфирови стават посланици на кампанията на правителството срещу хазартната зависимост





Хазартната зависимост е бич за съвременното общество и трябва да бъде ограничена. Това е важна тема и освен да посочим какво не трябва да се прави, трябва да дадем добър пример на младите хора. Щастливи сме, че Малена и Тервел Замфирови са част от нашата кампания срещу хазартната зависимост. Това заяви министър-председателят Андрей Гюров след срещата си в Министерския съвет със състезателите по сноуборд.

Премиерът Гюров изтъкна, че Малена и Тервел Замфирови са пример за млади, одухотворени, успели българи и им пожела още бъдещи спортни успехи. Според министър-председателя е важно за младите хора, именно в тази най-крехка възраст, когато са атакувани от всички страни с най-различни предизвикателства и изкушения, да имат повече добри примери като тези в лицето на Малена и Тервел Замфирови.

Министърът на здравеопазването Михаил Околийски посочи борбата с хазартната зависимост като един от приоритетите на министерството. Околийски акцентира върху създадения фонд за превенция, лечение и терапия на хазартна зависимост. Създадохме правила за кандидатстване, посочи здравният министър и добави, че предстои да стартира процесът по кандидатстване за финансиране от страна на различните организации. Целта е да се постигне устойчивост и надграждане на действията в областта на борбата срещу хазартната зависимост. В бъдеще се надявам следващите управляващи да продължат тази линия на отстояване на интереса на българските граждани в областта на общественото здраве, добави още министър Околийски.

Изключително се радваме, че борбата с хазартните зависимости е вече национална кауза, както и наша лична. Ние ще се стремим с добрия пример да представим спорта като здравословна и морална алтернатива на зависимостите, заяви от своя страна Тервел Замфиров.