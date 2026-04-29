България е в топ 4 по скок на дизела в Европа, цените остават високи до есента







С 41% поскъпна дизелът в България след нападението на САЩ и Израел срещу Иран. Това нарежда страната на четвърто място в Европа по ръст на цените на горивото, съобщи енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията Цветомир Николов в предаването по NOVA.

Цените ще останат на настоящите високи нива поне до октомври. Търговците вече са хеджирали риска от скъп суров петрол на международните пазари за този период. Засега дизелът у нас е увеличил стойността си от 1,29 евро до 1,79 евро за литър. По-голям ценови скок отчитат единствено Естония, Люксембург и Белгия. При бензина ръстът в България е около 20%, което съвпада със средните стойности в Европейския съюз.

Повишението при дизела е по-осезаемо, защото страната ни е износител на това гориво, което сближава вътрешните цени с тези в останалите държави от ЕС. В същото време бензинът е с по-ограничено потребление и предимно се внася, уточни Николов.

Точният ефект върху поскъпването на останалите стоки и услуги все още е трудно да се предвиди. По-скъпият транспорт обаче оказва натиск върху пазара, като преди месец финансовият министър Георги Клисурски предупреди, че дизел над 1,70 евро за литър може да ускори инфлацията с до 1 процентен пункт.

За да смекчи удара върху потребителите, държавата въведе компенсации от 20 евро на месец, след като данните на Националната агенция за приходите ясно отчетоха възходящата тенденция в края на февруари. Самият Николов по-рано отбеляза, че България внася основно суровина от Казахстан и няма риск за доставките, но ценовият шок идва директно от борсовите индекси.