Прокурорската колегия към ВСС разглежда предложение за дисциплинарно наказание на Борислав Сарафов

DenNews.bg
29.04.2026
размер на текста:

Прокурорската колегия към Висшия съдебен съвет днес ще разглежда предложението на министъра на правосъдието Андрей Янкулов за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Борислав Сарафов – изпълняващ функциите главен прокурор на Република България към датата на внасяне на предложението.
Внасител е Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС, а входящият номер на искането на правосъдният министър е от 30-и март. 

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети