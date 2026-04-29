Обновен и модернизиран: Домът за стари хора в Кочериново с нов облик и по-добри условия за живот





Община Кочериново отбеляза успешното завършване на проект № BG-RRP-11.010-0072 „Реконструкция на Дом за стари хора „Св. Иван Рилски“ с официална заключителна пресконференция. Инвестицията на стойност 1 690 767,47 евро, реализирана по Националния план за възстановяване и устойчивост, осигури изцяло обновена и съвременна среда за дългосрочна грижа.

По време на събитието беше отслужен водосвет за здраве и благоденствие, след което се състоя тържественото прерязване на лентата. Кметът на Кочериново Станислав Горов, директорът на дома Елена Игнатова и деца от Фолклорна певческа група „Кочерински славей“ откриха модернизираната сграда. Гостите бяха посрещнати по традиция с питка и приветствие, което придаде тържествено начало на събитието. На церемонията присъстваха представители на изпълнителя на проекта, на общинската администрация, както и екипът на дома, които заедно отбелязаха успешното реализиране на инвестицията.

„Това не е просто обновяване на материалната база, а израз на уважение към хората, които са дали своя принос през годините. Те заслужават спокойствие, сигурност и грижа, която съхранява тяхното достойнство. С реализирането на този проект създадохме среда, в която всеки човек може да се чувства защитен, обгрижен и ценен. Днес показваме, че когато има последователност и ангажираност, резултатите са видими и значими. Това е реална промяна в условията на живот и ясен знак, че грижата за хората остава водещ приоритет“, заяви кметът Станислав Горов.

В рамките на проекта бяха реализирани редица дейности: подобряване на достъпа за хора с увреждания, въвеждане на мерки за енергийна ефективност, ремонт на покрива, изграждане на нов външен асансьор, доставка и монтаж на фотоволтаична инсталация, изграждане на нови санитарни помещения и обновяване на съществуващите, подмяна на ВиК и електроинсталации, както и ремонт на алейната мрежа и прилежащите пространства.

Домът вече разполага с обзавеждане и оборудване, които изцяло отговарят на функционалните изисквания към материално-техническата база на услугата „резидентна грижа“ за възрастни хора в надтрудоспособна възраст.

Зад успешното реализиране на проекта стои последователната работа на екипа по управление. В процеса на планиране, изпълнение и отчитане на дейностите съществен принос имат Катя Селска и Гергана Нешева, които със своя професионализъм и ангажираност допринесоха за постигането на качествен и устойчив резултат.

С реализирането на проекта Домът за стари хора „Св. Иван Рилски“ в Кочериново се утвърждава като място, което отговаря на съвременните стандарти за грижа и осигурява достойна, сигурна и подкрепяща среда за възрастните хора.