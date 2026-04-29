



ЕС заплаши Израел със санкции заради руски кораб с „откраднато“ украинско зърно

ЕС предупреди, че може да наложи санкции на лица и организации извън Съюза, след като руски кораб, свързан с т.нар. „сенчест флот“, е разтоварил зърно в израелското пристанище Хайфа.

Според Брюксел има съмнения, че товарът произхожда от окупираните украински територии. Украйна вече отправи официален протест към Израел, докато ЕС подчерта, че ще реагира срещу всякакви действия, които подпомагат руската военна икономика.

Решение за санкции обаче ще изисква единодушие между държавите членки - нещо, което остава трудно постижимо.

Киев предупреди Израел за възможна дипломатическа криза, ако властите позволят акостирането и разтоварването на кораб, превозващ зърно, за което се предполага, че е откраднато от окупираните от Русия украински територии.

Напрежението между Украйна и Израел се засили, след като Киев се опита да попречи на кораб, превозващ зърно, за което се предполага, че е откраднато от територии, окупирани от Русия, да акостира и разтовари в пристанището на Хайфа.

Украинският външен министър Андрий Сибиха заяви, че страната вече е извикала израелския посланик за обяснения и е изпратила официална протестна нота. По думите му подобни действия могат да подкопаят отношенията между двете държави.

От израелска страна обаче отговориха, че до момента не са представени доказателства, че товарът е „откраднат“. Външният министър на Израел подчерта, че въпросът ще бъде разгледан съгласно закона и от компетентните институции.

Случаят не е изолиран. По-рано този месец друг кораб вече е разтоварил зърно в Израел, въпреки предупрежденията на Киев. Украйна твърди, че Русия използва т.нар. „сенчест флот“, за да изнася продукция от окупираните територии и да финансира военните си действия.

Според Украйна от началото на войната Русия е изнесла милиони тонове зърно от окупираните райони. Това допълнително усложнява и без това деликатните отношения между Киев и Тел Авив, които се опитват да балансират между геополитически интереси и сътрудничество.