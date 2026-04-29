Украйна удари за трети път нефтопреработвателната фабрика Туапсе





Украинските сили удариха нефтопреработвателната фабрика Туапсе през нощта на 27 срещу 28 април - третият удар срещу рафинерията през април досега. Украинският Генерален щаб съобщи, че украинските сили са причинили пожар.

Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).

Украински проект с отворен код (OSINT) оцени, че украинските удари от 27 до 28 април са повредили най-малко четири резервоара за съхранение на петрол в рафинерията Туапсе.

Данните от Системата за управление на ресурсите на НАСА за 28 април показват топлинни аномалии в северната част на нефтопреработвателната фабрика Туапсе, а руската служба на BBC съобщи, че предишните украински удари не са засегнали тази част от рафинерията.

Властите на Краснодарски край твърдят, че паднали отломки от дрон са причинили пожара в рафинерията.

Руската опозиционна медия Astra отбеляза, че нефтопреработвателната фабрика Туапсе е преустановила дейността на единствената си рафинерийна инсталация, която има годишен капацитет за рафиниране от 12 милиона тона годишно, след ударите от 19 срещу 20 април.

През април 2026 г. украинските сили провеждат по-мащабна ударна кампания срещу руската военна, петролна и пристанищна инфраструктура в Краснодарски край, включително срещу нефтения терминал "Шешхарис" и фрегата клас "Адмирал Григорович" близо до пристанището на Новоросийск на 5 и 6 април, нефтопомпената станция в Кримск на 8 до 9 и 10 до 11 април, пристанището и нефтобазата "Нафтоекспорт" в Туапсе на 15 до 16 април, нефтопомпената станция в Тихорецк на 17 до 18 април и морското пристанище в Ейск на 18 до 19 април.

Ударите от 27 до 28 април принудиха Кремъл да признае последиците от украинските удари срещу нефтената рафинерия в Туапсе. Властите на Краснодарски край обявиха извънредно положение и отбелязаха, че ударът е причинил и разлив на нефт.

на гражданската защита, извънредните ситуации и ликвидирането на последствията на бедствията Александър Куренков в отговор на ударите на 28 април и инструктира Куренков да пътува до Туапсе, за да наблюдава руския отговор.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков призна удара в Туапсе, но заяви, че всички подробности за ударените обекти са класифицирани.

Песков разкритикува украинските удари срещу руската нефтена инфраструктура като допълнително дестабилизиращи световните енергийни пазари.

Кремъл обикновено не реагира на украинските удари срещу руската петролна инфраструктура, но този път въздействието на украинските удари очевидно е било огромно.

Украйна ескалира кампанията си от удари срещу руската петролна инфраструктура, тъй като Русия се стреми да се възползва от световната енергийна криза, за да увеличи печалбите от износа си на енергия и да финансира войната си в Украйна.

Украинските сили вероятно ще продължат да използват голямата атакуваща повърхност на дълбокия тил на Русия и претоварената руска противовъздушна отбрана, за да нанасят по-чести и по-големи удари срещу руската петролна инфраструктура и военни активи, подкрепени от увеличеното украинско производство на дронове.