Още една легенда на Марек напусна този свят- големият треньор Янко Динков. Поклон!

С дълбока скръб трябва да съобщим, че тази вечер на 89-годишна възраст ни напусна големият треньор на Марек Янко Динков.

Роден на 16 март, 1937 г. През 1958 г. завършва ВИФ „Георги Димитров“ (НСА) със специалност футбол. Открива ДЮШ на Марек, а от 1963 г. е помощник треньор. Като старши треньор започва през 1973/74.

Под негово ръководство Марек постига най-големите си успехи и се превръща в един от водещите отбори в българското първенство.

Впечатляващи са постиженията през 70-те години на миналия век именно начело с Динков.

Марек става носител на Националната купа след победа във финала над ЦСКА с 1:0 през 1978 г. Година по-рано се окичва с бронзовите медали в първенството.

Начело с Динков отборът на Марек записва и незабравими победи в европейските клубни турнири. Отстранени са унгарците от Ференцварош. Победен е немския колос Байерн Мюнхен, постигната е престижна победа над шотландския Абърдийн, предвождан от Алекс Фъргюсън.

Янко Динков води за кратко и националния отбор на България, бил е начело и на олимпийския ни тим. Бил е треньор още на Славия, Добруджа, Миньор Перник, Пирин.

Работил е успешно и в Кипър и Кот д’Ивоар.

Янко Динков пише със златни букви историята на клуба ни и е с огромна заслуга Марек да е наричан легендарен отбор.