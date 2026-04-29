Опасност от градушки в Югозападна България





Днес облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна и на много места от запад на изток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. В Югозападна България и западната половина на Горнотракийската низина количествата ще са значителни и ще има условия за градушки. Ще духа до умерен вятър от север-североизток, в Източна България - от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, в югозападните райони - до 23°. В София максималната температура ще е около 18°.

В планините облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. По- значителни ще са явленията в масивите от Югозападна България и там ще има условия и за градушки. По високите върхове валежите ще са от сняг. Ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около 5°.

Преди обяд по Черноморието ще има и слънчеви часове, но след обяд облачността ще се увеличи и до края на деня ще е значителна. На отделни места по северното крайбрежие ще превали слабо. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 16°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В четвъртък ще бъде облачно, с валежи в цялата страна; най-голяма е вероятността да са интензивни и значителни по количество в Рило-Родопската област. Главно в югозападните райони ще има и гръмотевична дейност. Вятърът от изток-североизток ще се усили, с него бързо ще нахлуе студен въздух и максималните температури ще са между 10° и 15°, в крайните югозападни все още до около 18°. Главно в Северна България температурите ще са с обратен денонощен ход, като до вечерта в цялата страна ще са под 10°, а в Северна България и под 6°. В планините ще вали сняг и границата на снеговалежите ще се снижи до 1000-1200 метра. В петък вятърът ще отслабне, но ще остане от север-североизток и застудяването ще продължи. Облачността ще е предимно значителна, валежи от дъжд ще има на по-малко места и ще са по-слаби. През почивните дни ще има променлива, често значителна облачност, ще има и валежи от дъжд, предимно слаби и с по-голяма вероятност в Северна България и Рило-Родопската област. Вятърът ще бъде от северната четвърт, в събота ще се усили, а в неделя отново ще е слаб до умерен – предимно от север-северозапад. Ще остане сравнително студено. В началото на новата седмица дневните температури ще се повишават, но сутринта в понеделник минималните ще са все още ниски, в отделни райони близки до 0°. Облачността над източната половина от страната ще се задържи значителна, с предимно слаби валежи от дъжд, докато над западната ще преобладава слънчево време.