Депутатите от област Кюстендил:Коридор № 8 е най-стратегическият проект. Неговото изграждане изстрелва нашия регион на друго ниво и дава тласък на всичко

28.04.2026
  Областният управител Кристиян Иванчов проведе работна среща с новоизбраните народни представители от 10 МИР - Кюстендил, информираха от Пресцентъра на Областна администрация. На поканата откликнаха и четиримата: Явор Гечев, Ивайло Петров, Христо Терзийски и Николай Златарски, които заявиха готовност за активна и отговорна работа в интерес на Кюстендилския регион.
“Поздравявам ви за успеха и ви пожелавам спорна работа занапред. Оттук насетне започва истинската отговорност. Хората очакват бързи решения, но устойчивите резултати изискват време, експертност и сериозна работа“, заяви Иванчов.
 В рамките на разговора участниците обсъдиха състоянието на публичните финанси, както и конкретни местни проблеми, засягащи област Кюстендил. Общото становище бе, че с обединени усилия може да се постигне реален напредък в развитието на региона. “Коридор номер 8 е най-стратегическият проект за Кюстендил. Неговото изграждане изстрелва нашия регион на друго ниво и дава тласък на всичко”, категорични бяха присъстващите. Дискутираха се още теми като: развитието на туризма, проблемите с водоснабдяването и грижата за земеделието и родното производство.
По време на срещата бе подчертано, че в настоящата ситуация е необходима последователна и усърдна работа, като ключова роля в този процес имат народните представители и взаимодействието им с местната власт.
Народните представители декларираха готовност да работят в синхрон, когато се касае за приоритетите на област Кюстендил и за подобряване на условията за живот на гражданите от региона.

