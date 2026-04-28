Депутатите от област Кюстендил:Коридор № 8 е най-стратегическият проект. Неговото изграждане изстрелва нашия регион на друго ниво и дава тласък на всичко





Областният управител Кристиян Иванчов проведе работна среща с новоизбраните народни представители от 10 МИР - Кюстендил, информираха от Пресцентъра на Областна администрация. На поканата откликнаха и четиримата: Явор Гечев, Ивайло Петров, Христо Терзийски и Николай Златарски, които заявиха готовност за активна и отговорна работа в интерес на Кюстендилския регион.

“Поздравявам ви за успеха и ви пожелавам спорна работа занапред. Оттук насетне започва истинската отговорност. Хората очакват бързи решения, но устойчивите резултати изискват време, експертност и сериозна работа“, заяви Иванчов.

В рамките на разговора участниците обсъдиха състоянието на публичните финанси, както и конкретни местни проблеми, засягащи област Кюстендил. Общото становище бе, че с обединени усилия може да се постигне реален напредък в развитието на региона. “Коридор номер 8 е най-стратегическият проект за Кюстендил. Неговото изграждане изстрелва нашия регион на друго ниво и дава тласък на всичко”, категорични бяха присъстващите. Дискутираха се още теми като: развитието на туризма, проблемите с водоснабдяването и грижата за земеделието и родното производство.

По време на срещата бе подчертано, че в настоящата ситуация е необходима последователна и усърдна работа, като ключова роля в този процес имат народните представители и взаимодействието им с местната власт.

Народните представители декларираха готовност да работят в синхрон, когато се касае за приоритетите на област Кюстендил и за подобряване на условията за живот на гражданите от региона.