Арестуваха 22-ма монаси на летище в Шри Ланка, откриха в багажа им 110 кг. канабис







Двадесет и двама монаси са арестувани на летище в Шри Ланка, след като служители откриха 110 кг канабис, скрит в багажа им.

Митнически служители съобщиха, че всеки монах е намерен с около 5 кг Куш - особено силна форма на наркотика - скрит в „фалшиви стени“ в багажа си, когато са пристигнали в столицата Коломбо в събота.

Монасите, които са били предимно студенти, са се завръщали от Тайланд, след като са били почерпени с четиридневна почивка с изцяло платени разходи от неназован спонсор, когато са били задържани.

23-ият монах, за когото се смята, че е организирал пътуването, е арестуван в предградие на Коломбо, съобщи полицията пред BBC Sinhala.

Според действащия говорител на полицията, монахът, който не се е присъединил към пътуването, е казал на другите монаси, че „тези пакети са дарение“ и че ван ще дойде да ги вземе.

Бюрото за борба с наркотиците на полицията в Шри Ланка откри снимки и видеоклипове на мобилните телефони на някои от монасите, които са били от храмове в цяла Шри Ланка, показващи как се наслаждават на почивката си, облечени в ежедневни дрехи.

Полицията заяви пред BBC Sinhala, че смята, че монасите евентуално не са знаели какво носят.

Наркотиците са били открити сред училищни пособия и сладкиши.

Смята се, че това е първият път, когато група монаси са арестувани по подозрение за контрабанда на наркотици в страната през летището.