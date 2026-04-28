Въоръжен с пушка 89-год. дядо нахлу в социална служба и съд в Атина и рани петима служители







Гръцката полиция в момента разследва 89-годишен мъж, извършил двойно въоръжено нападение във вторник сутринта в центъра на Атина.

По-конкретно, в рамките на няколко минути дадото е открил огън, първо в офис на служба за социално осигуряване (ЕФКА) в Керамикос, а след това в съда в Лукареос.

При първия инцидент, който се е случил около 10:30 часа, той е нахлул в сградата на ЕФКА, въоръжен с ловна пушка. облечен в тъмен тренчкот, в който е скрил оръжието, и се е насочил към четвъртия етаж на сградата, където са офисите, и е стрелял, ранявайки служител в крака.



Според свидетелски показания, 89-годишният мъж е избягал и е пътувал с такси до съда, където успял да влезе в сградата, преминавайки проверката за сигурност, без да бъде забелязан, носейки със себе си отрязана пушка.

Около час след първия инцидент, 89-годишният мъж пристигнал в Магистратския съд, където успял да влезе в сградата, преминавайки проверката за сигурност, без да бъде забелязан,

След като влязъл в сградата, той се насочил към един от офисите, където, според свидетелски показания, открил огън. Както съобщава ERT, изглежда не е целял конкретно хора, но шрапнели от стрелбата са ранили четирима души. След това оставил пушката на гишето.

Очевидци разказват, че 89-годишният мъж, докато бягал, е хвърлил плик с изрезки от вестници, които, както се твърди, че е заявил извършителят, показват причините, поради които е извършил двойното нападение.

Ранените и при двата инцидента са транспортирани с линейки до болницата и според лекарите те нямат сериозни наранявания и всички са извън опасност.

89-годишният мъж все още се издирва от полицейските власти.