Писна ми. Две години мълча от уважение към редовите социалисти. Знам поговорката, че на умряло куче нож не се вади, но те прекалиха. Гробокопачите на БСП не спряха да се упражняват върху мой гръб. След няколко такива нападки, последно Станишев ме обвинява за катастрофата на БСП. Станишев, който:
1. Въведе плоския данък.
2. Предложи Пеевски за шеф на ДАНС.
3. Прегръща се с Лютви Местан на Орлов мост.
4. Извади ми душата да признаем Истанбулската конвенция, та децата ни да не знаят дали са момичета или момчета. Е, не му се получи.
5. Има да разказва много за фалита на КТБ.
Някаква поръчкова (знам го със сигурност) уж журналистка пък пише, че съм съсипала партията, защото по мое време били изключени СТОТИЦИ социалисти. СТОТИЦИ????????? Да, по мое време изключихме Георги Гергов и Кирил Добрев. И съм била права. Видяхте до какво доведе връщането на Добрев – коалиция с Борисов и Пеевски и края на партията.
Не допуснах БСП да бъде патерица на мафията. Изправих се срещу червените милионери, наследствените кланове, задкулисните играчи, които използваха идеализма на редовите членове, за да трупат пачки. Изключихте ме. Нямам нищо общо с БСП от две години. Носете си последиците от предателствата и алчността.
- Депутатите от област Кюстендил:Коридор № 8 е най-стратегическият проект. Неговото изграждане изстрелва нашия регион на друго ниво и дава тласък на всичко
- Арестуваха 22-ма монаси на летище в Шри Ланка, откриха в багажа им 110 кг. канабис
- Въоръжен с пушка 89-год. дядо нахлу в социална служба и съд в Атина и рани петима служители
- Корнелия Нинова: Писна ми! Две години мълча!
- Цената на петрола стигна 110,55 долара за барел
- Високотехнологична оранжерия за канибис "цъфна" в мина край Кюстендил
- Обрат: Новите аптечки няма да са задължителни за Гърция през 2026-а
- Настаняват в затвора в Бобов дол косовски гражданин, преди да отиде в килия в Турция
- Зеленски внесе във Върховната рада за одобряване на указите си за удължаване на военното положение и общата мобилизация
- Корнелия Нинова: Писна ми! Две години мълча!
- Министърът на вътрешните работи Емил Дечев награди граничния полицай Ивелин Арабаджиев, спасил пътници от катастрофирал автобус
- Зловеща находка: Откриха погребан от близките 77-год. мъж в двора на собствената му къща
- Ивайло Мирчев: Коалиционно споразумение за 52-рото НС е нужно, за да бъдем ефективна и силна опозиция.
- Йотова свиква 52-рото Народно събрание ще бъде свикано в 10.00 часа в четвъртък
- Изключително тежко е състоянието на момчето, паднало от откъртен парапет в НДК
- Националният съвет на БСП гласува доверие на Крум Зарков
- Екип неврохирурзи оперира 14-годишното момче, паднало след откъртване парапет от сградата на НДК
- Днес и утре по пътищата ни ще се придвижват личен състав и lвоенна техника на въоръжените сили на САЩ