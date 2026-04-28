Корнелия Нинова: Писна ми! Две години мълча!





Писна ми. Две години мълча от уважение към редовите социалисти. Знам поговорката, че на умряло куче нож не се вади, но те прекалиха. Гробокопачите на БСП не спряха да се упражняват върху мой гръб. След няколко такива нападки, последно Станишев ме обвинява за катастрофата на БСП. Станишев, който:

1. Въведе плоския данък.

2. Предложи Пеевски за шеф на ДАНС.

3. Прегръща се с Лютви Местан на Орлов мост.

4. Извади ми душата да признаем Истанбулската конвенция, та децата ни да не знаят дали са момичета или момчета. Е, не му се получи.

5. Има да разказва много за фалита на КТБ.

Някаква поръчкова (знам го със сигурност) уж журналистка пък пише, че съм съсипала партията, защото по мое време били изключени СТОТИЦИ социалисти. СТОТИЦИ????????? Да, по мое време изключихме Георги Гергов и Кирил Добрев. И съм била права. Видяхте до какво доведе връщането на Добрев – коалиция с Борисов и Пеевски и края на партията.

Не допуснах БСП да бъде патерица на мафията. Изправих се срещу червените милионери, наследствените кланове, задкулисните играчи, които използваха идеализма на редовите членове, за да трупат пачки. Изключихте ме. Нямам нищо общо с БСП от две години. Носете си последиците от предателствата и алчността.