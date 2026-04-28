Цената на петрола стигна 110,55 долара за барел







Цените на петрола се повишиха с близо 2% във вторник, като продължиха ръста от предходната сесия на фона на блокирани усилия за прекратяване на конфликта между САЩ и Иран и продължаващото ограничаване на трафика през Ормузкия проток, предава "Ройтерс".

Фючърсите на сорта Brent за юни нараснаха с 2,32 долара, или 2,1%, до 110,55 долара за барел, след като в предходната сесия поскъпнаха с 2,8% до най-високото си ниво от 7 април. Американският лек суров петрол WTI също отчете ръст - с 1,80 долара, или 1,9%, до 98,17 долара за барел.

Зад поскъпването стои продължаващата безизходица в преговорите. Президентът на САЩ Доналд Тръмп е изразил недоволство от последното предложение на Техеран за прекратяване на войната, съобщи американски представител. Според ирански източници предложението отлага разговорите за ядрената програма, докато не бъдат прекратени бойните действия и не се решат споровете около корабоплаването в Персийския залив.

В резултат конфликтът остава в застой - Иран продължава да ограничава преминаването през Ормузкия проток, който обичайно осигурява около 20% от световното потребление на петрол и газ, а САЩ поддържат блокадата на иранските пристанища.

Данни за корабоплаването показват сериозни смущения в региона - шест ирански петролни танкера са били принудени да се върнат заради американската блокада. В същото време танкер за втечнен природен газ, управляван от Abu Dhabi National Oil Co, е преминал през протока и се намира близо до Индия.

Преди началото на конфликта между САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари през протока са преминавали между 125 и 140 кораба дневно.

"Разговорите за мир изглеждат до голяма степен повърхностни и липсват конкретни признаци за деескалация. Ограниченото движение на кораби през Ормузкия проток поддържа високата рискова премия в цените на петрола", коментира Приянка Сачдева, старши анализатор в Phillip Nova.

Анализаторите очакват настоящите нива да се задържат, като според Сувро Саркар от DBS Bank базовият сценарий е продължителен "висящ" режим на примирие без ясно решение, при който цените ще се движат в диапазона 100-125 долара за барел. По думите му, при липса на бързо споразумение, пазарите постепенно ще "нормализират" конфликта, но при по-висока ценова база.