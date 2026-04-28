Високотехнологична оранжерия за канибис "цъфна" в мина край Кюстендил





Министърът на вътрешните работи Емил Дечев поздрави ръководството и служителите на ГДБОП за успешно проведената спецоперация срещу организирана престъпна група за производство и разпространение на наркотици, пране на пари и съхранение на боеприпаси без разрешително.

В хода на предприетите действия е разкрита и високотехнологична оранжерия за отглеждане на канабис, намираща се в галерийна мина край град Кюстендил.

Полицейската акция, започнала в четвъртък, 23 април, продължава и към момента. Провежда се съвместно с ДАНС и под надзора на СГП.

Действията са продължение на акцията за разбиване на престъпна група за пране на пари, действала на територията на София и Кюстендил



Вчера бе оповестено, че при специализираната операция на ГДБОП и ДАНС е неутрализирано ОПГ за пране на пари и разпространение на наркотични вещества. Открити са над 67 кг. марихуана, над 600 боеприпаса и близо 600 000 евро в брой.

Полицейската акция е проведена на 23 април 2026 г. Съвместните мероприятия на двете служби са продължили близо четири месеца. Образувано е досъдебно производство под надзора на Софийската градска прокуратура.

Тримата задържани са пътували от София към Кюстендил с различни автомобили. При проведените действия по разследването са претърсени 10 имоти и превозни средства. В един от автомобилите са открити над 30 кг. марихуана, а в частен дом в София – още над 30 хашиш и марихуана. На адрес в Кюстендил е открита сумата от близо 600 000 евро и над 600 боеприпаса за огнестрелно оръжие с различен калибър.