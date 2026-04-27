Настаняват в затвора в Бобов дол косовски гражданин, преди да отиде в килия в Турция





Тричленен състав на Окръжен съд Кюстендил допуска екстрадиция и предаване на съдебните власти на Република Турция на У. М., роден в Република Косово, за изпълнение на влязла в сила на 05.06.2023 г. присъда на наказателен съд на гр.Текирдаг, Република Турция, с наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 15 години и остатък за изтърпяване от 4 898 дни. На основание чл.17 ал.7 ЗЕЕЗА, съдът взема по отношение на косовския гражданин, мярка за неотклонение „задържане под стража” до фактическото му предаване на съдебните власти на Република Турция, която да бъде изпълнявана в Затвор Бобов дол при режим на обвиняемо лице. Решението може да бъде протестирано, съответно обжалвано, пред САС в 7 - дневен срок, считано от днес.

Престъплението, за което му е наложено наказанието, е търговия, трафик или доставка на наркотични вещества, а именно – държане на наркотично вещество марихуана / канабис / с общо тегло от 14 062 гр., осъществено в съучастие с други лица на 05.12.2018 г. в центъра на гр.Текирдаг.