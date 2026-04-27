Тричленен състав на Окръжен съд Кюстендил допуска екстрадиция и предаване на съдебните власти на Република Турция на У. М., роден в Република Косово, за изпълнение на влязла в сила на 05.06.2023 г. присъда на наказателен съд на гр.Текирдаг, Република Турция, с наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 15 години и остатък за изтърпяване от 4 898 дни. На основание чл.17 ал.7 ЗЕЕЗА, съдът взема по отношение на косовския гражданин, мярка за неотклонение „задържане под стража” до фактическото му предаване на съдебните власти на Република Турция, която да бъде изпълнявана в Затвор Бобов дол при режим на обвиняемо лице. Решението може да бъде протестирано, съответно обжалвано, пред САС в 7 - дневен срок, считано от днес.
Престъплението, за което му е наложено наказанието, е търговия, трафик или доставка на наркотични вещества, а именно – държане на наркотично вещество марихуана / канабис / с общо тегло от 14 062 гр., осъществено в съучастие с други лица на 05.12.2018 г. в центъра на гр.Текирдаг.
Настаняват в затвора в Бобов дол косовски гражданин, преди да отиде в килия в Турция
- Настаняват в затвора в Бобов дол косовски гражданин, преди да отиде в килия в Турция
- Зеленски внесе във Върховната рада за одобряване на указите си за удължаване на военното положение и общата мобилизация
- Андрей Лумбев от ПГ "Христо Ботев" в Дупница е трети на Националната олимпиада по история и цивилизации
- Дупнишките тенисистки от СКТМ "Марек 76" станаха републикански шампионки
- Изпълнителната агенция "Медицински надзор" установи занижена хигиена в кабинета на д-р Борис Дашков
- Министърът на вътрешните работи Емил Дечев награди граничния полицай Ивелин Арабаджиев, спасил пътници от катастрофирал автобус
- Зловеща находка: Откриха погребан от близките 77-год. мъж в двора на собствената му къща
- Разбиха престъпна група за пране на пари, действала на територията на София и Кюстендил
- Ивайло Мирчев: Коалиционно споразумение за 52-рото НС е нужно, за да бъдем ефективна и силна опозиция.
- Настаняват в затвора в Бобов дол косовски гражданин, преди да отиде в килия в Турция
- Андрей Лумбев от ПГ "Христо Ботев" в Дупница е трети на Националната олимпиада по история и цивилизации
- Дупнишките тенисистки от СКТМ "Марек 76" станаха републикански шампионки
- Изпълнителната агенция "Медицински надзор" установи занижена хигиена в кабинета на д-р Борис Дашков
- Разбиха престъпна група за пране на пари, действала на територията на София и Кюстендил
- Спипаха в Дупница шофьор с чужди табели, в Сапарева баня- почерпен зад волана
- Син от с. Крайници се оплака от баща си, напердашил го
- Стартира подмяната на линейния отводнител в централната градска част на Дупница
- Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини