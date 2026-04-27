Трима зрелостници получиха пълни шестици на Националната олимпиада по история и цивилизации и предстои да получат званието „лауреат“. Това са Илия Илиев от Американски колеж в София, Камелия Дянкова от МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна и Любомир Колев от СУ „Петко Рачов Славейков“ от Кърджали.
На второ място се класира Преслав Димитров от ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ във Варна, а на трето бяха – Андрей Лумбев от ПГ „Христо Ботев“ в Дупница и Виктор Георгиев от столичната Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“.
При седмокласниците първо място спечелиха Ралица Тотева от СМГ „Паисий Хилендарски“, Дарин Андреев от ППМГ „Гео Милев“, Стара Загора и Теодора Станоева от СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ в Благоевград. Втори станаха Едуард Енчев от СУ „Иван Вазов“ в Стара Загора, Борислав Бараков, СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Първомай, ????а трети – Деян Димитров от МГ „Д-р Петър Берон“ във Варна.
В категория X клас първи стана Джовани Пайела от СУ“Иван Вазов“ в Плевен, второ място спечелиха Иван Стоянов от ППМГ“Акад.Н.Обрешков“ в Бургас и Преслав Апостолов от МГ „Баба Тонка“ – Русе. Трети бяха Илия Исаев, Езикова гимназия „Иван Вазов“ в Смолян, Ивайла Станиславова Цветкова от столичната 91. НЕГ, Георги Димитров, ППМГ „Акад.Н.Обрешков“ в Бургас и Пламен Бонев от ППМГ „Гео Милев“ в Стара Загора.
Победителите на олимпиадата, която се проведе в Копривщица, бяха наградени от заместник-министъра на образованието и науката д-р Емилия Лазарова.
Андрей Лумбев от ПГ "Христо Ботев" в Дупница е трети на Националната олимпиада по история и цивилизации
27.04.2026
