Дупнишките тенисистки от СКТМ "Марек 76" станаха републикански шампионки





Женския отбор по тенис на маса на дупнишкия клуб СКТМ “Марек 76”направи невероятен дебют в “А”група и спортистките станаха републикански станаха шампионки. Чудесния старт в първия полусезон и недопускането нито една загуба във втория им донесе шампионската титла, похвалиха се от клуба. Целият отбор се представи отлично,като всяка една от състезателките даде своя принос за извоюваните победи . Така без загуба завършиха сезон 2025-2026г. и заслужено вдигнаха купата.

оздравления и за всички ,които са неотлъчно до нас от самото създаване на клуба!

Всички тези успехи са благодарение на спонсорите на клуба, Община Дупница,както и всички ,които ни подкрепят.Огромни благодарности и на родителите,без които това нямаше да се случи .

Ето и съставът, допринесъл за отличието:

“Марек 76” в състав:

Дея Милтанова

Ваня Занева

Теа Томова

Никол Николова