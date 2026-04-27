





Изпълнителната агенция "Медицински надзор" установи занижена хигиена в кабинета на д-р Борис Дашков. Той е лекарят, който постави филър в гърдите на жена, която впоследствие почина.

След разследване на NOVA, от което става ясно, че д-р Дашков продължава да предлага забранената процедурата за уголемяване на бюста с филър, ИАМН ще направи нова извънредна проверка на медицинския център, в който той работи.

Това ще бъде втората проверка на условията в кабинета от страна на агенцията. Проверяващите уточниха за NOVA, че след първата такава са установили видимо занижени хигиенни изисквания. По този повод те са сезирали РЗИ – Кюстендил. Проверката в болницата установила множество нарушения, заради които са образувани административно-наказателни производства.

След излъчването на разследването в рубриката „Високо напрежение” в ефира на „Здравей, България” от Агенцията отчитат, че все още съществува риск за живота и здравето на пациентите, което налага още проверки на терен.